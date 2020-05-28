Повседневное использование масок и перчаток приведет к увеличению числа грибковых, аллергических и легочных заболеваний. С таким прогнозом выступил академик РАН, завкафедрой микробиологии и вирусологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев.

Повседневное использование масок и перчаток приведет к увеличению числа грибковых, аллергических и легочных заболеваний. С таким прогнозом выступил академик РАН, завкафедрой микробиологии и вирусологии Первого МГМУ имени Сеченова Виталий Зверев.Маска нужна в общественном транспорте и в магазинах, а на улице достаточно соблюдать социальную дистанцию, отмечает экперт. По его словам, через два часа ношения на ней оседают находящиеся в воздухе бактерии и из средства защиты она превращается в рассадник инфекции.Усомнился вирусолог и в целесообразности ношения перчаток. На них тоже собираются бактерии и аллергены, а человек может коснуться лица, пояснил специалист. Перчатки портят кожу и могут стать причиной возникновения дерматита, предупредил академик.Кожа защищает от коронавируса и прочих инфекций гораздо лучше перчаток, уверен ученый. "Сейчас станет жарко – и что станет с руками, вы представляете?" – передает слова Зверева "Интерфакс".Академик РАН призвал не злоупотреблять дезинфицирующими средствами. По его словам, антисептики уничтожают полезную микрофлору кожи.Целесообразность обработки улиц различными препаратами Зверев тоже поставил под сомнение. Бактерии становятся устойчивее к антибиотикам и дезинфектантам и после этого представляют еще большую опасность для человека, пояснил специалист.Ранее бывший главный санитарный врач Москвы Николай Филатов указал на сомнительную пользу от разработки . Эксперт напомнил, что дети мало подвержены инфекции, а у людей старшего поколения антитела почти не вырабатываются.За сутки выявлен у 8 371 человек. Число заболевших превысило 370 тысяч. Выздоровели 150 993 человека., скончались 4 142 пациента с COVID-19.30 Мар 2020 в 5:31 PDT