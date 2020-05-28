28.05.2020

2020-05-28 07:35:03

Владимиро-Суздальский музей-заповедник участвует в Интермузее

Главный музейный фестиваль проходит до 29 мая 2020 года в новом цифровом формате. На портале www.imuseum.ru представлена интерактивная музейная экспозиция на главную тему фестиваля – «Хранители мира», – посвященную 75-летию Победы.

Генеральный директор музея-заповедника Светлана Мельникова принимает участие в работе жюри конкурсной программы фестиваля, а сам музей представил стенд, посвященный лагерю для военнопленных в Спасо-Евфимиевом монастыре в годы Второй Мировой войны. «Военные тайны древнего Суздальского монастыря» так будет называться виртуальный стенд музея, представленный на интернет-площадке Интермузея. В музейном комплексе «Спасо-Евфимиев монастырь» г. Суздаля, где в военные годы располагался лагерь НКВД № 160, сегодня работают две экспозиции, посвященные сложным темам Второй мировой войны – интернированию и плену: «Суздальская тюрьма: два века истории», «Сплетение судеб: итальянская рапсодия». Владимиро-Суздальский музей-заповедник одним из первых представил тему лагеря военнопленных и интернированных в экспозиционном пространстве.

С 1940 по 1946 год лагерь в бывшем Спасо-Евфимиевом монастыре г. Суздаля посменно выполнял функции места заключения интернированных военнослужащих бывшего чешского легиона польской армии, затем польских военных, находившихся в Советском Союзе с 1939 года на положении военнопленных. Далее здесь был фильтрационный лагерь для проверки военнослужащих нашей армии, которые при отступлении находились на оккупированной территории, в окружении или бежали из плена, с 1943 и до закрытия в 1946 году – лагерь для военнопленных армий противника (немцев, итальянцев, румын, хорватов, испанцев). Исследователи относят лагерь №160 в 1943-1945 годах к «элитным» учреждениям, где содержались генералы и офицеры, здесь начиналась спецпропаганда среди командования и офицерского состава войск противника. Одним из самых известных заключенных суздальского лагеря был немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Многие из бывших заключенных впоследствии стали друзьями Суздаля и музея-заповедника, среди них Джакомо Дузини, Джузеппе Басси, Уго Спаккамонти, Карло Ромоли и другие, передавшие в дар музею свои военные реликвии – рисунки, воспоминания и т.д. Они неоднократно приезжали на

суздальскую землю, где провели три нелёгких года своей молодости. Джакомо Дузини, работавший четверть века мэром небольшого городка Клес в провинции Тренто, был инициатором установления и развития партнёрских отношений Суздаля и Клеса в 1991 г.

Истории военнопленных и сейчас возвращаются в Суздаль. В 2017 году итальянка Паола Фумагалли передала в музей рукописные воспоминания своего отца Эрмано Фумагалли, находившегося в суздальском лагере в 1943 году. Память о плене – глубоко гуманитарная сторона музейной памяти о Великой Отечественной войне. Сбор документов, экспонатов, архивное исследование темы продолжаются по сей день.