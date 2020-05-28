28.05.2020

2020-05-28 21:30:04

Владимирские парламентарии одобрили запрет на «наливайки» в жилых домах

Наливайки прижали. Областной парламент принял решение ограничить работу рюмочных - жители жаловались на шум и антисанитарию.

«Наливаек» станет меньше. Напомним, в 2017 году у регионов забрали полномочия регулировать этот вид деятельности. Теперь территории получили обратно возможность устанавливать свои правила - либо ограничить по площади, либо вовсе запретить продажу алкоголя в пристройках к жилым домам.

Владимир Киселев, председатель Законодательного собрания Владимирской области: «Если мы полностью запретим, то под этот запрет могут попасть и хорошие кафе и рестораны, поэтому мы сегодня приняли решение пока ограничить работы вот этих так называемых точек общественного питания в жилых многоквартирных домах площадью более 50 метров, т.е. те, у кого менее 50 метров - им запрещается работать, если более 50 метров - можно работать».

Также большинством голосов депутаты ЗС приняли закон о льготной ипотеке для сотрудников государственных и муниципальных учреждений культуры, по аналогии с «медицинской» ипотекой. Он призван восполнить дефицит сотрудников учреждений культуры. Закон, который вступит в силу с 1 января, предусматривает субсидию на уплату первоначального взноса в размере 20% стоимости жилья.

Александр Цыганский, депутата Законодательного собрания Владимирской области: «Кроме того, на протяжении пяти лет будет субсидироваться половина процентной ставки по кредиту. Считаю, что те две главные задачи, которые мы перед собой поставили, принимая данный закон - это сохранение существующих высококвалифицированных кадров в отрасли культуры и привлечение новых молодых специалистов в отрасль, будет выполнена».

Но основным законом этого ЗС стал перечень мер поддержки для предприятий малого и среднего бизнеса, который разработали члены фракции «Единая Россия». Депутаты снизили налог по упрощенной системе налогообложения, стоимость патента, транспортный налог для предприятий, которые занимаются пассажиро- и грузоперевозками, а также понизили налог на имущество для арендодателей, которые дали послабление в оплате своим арендаторам на период ограничений.

Михаил Максюков, председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике: «Снижены ставки по упрощенной системе налогообложения по ряду направлений деятельности. И по системе "доходы минус расходы", и по системе "доходы". А также уменьшены суммы выплат по патентам. Базовая доходность также уменьшена в два раза по ряду видов деятельности».

Этими мерами, которые депутаты ЗС называют беспрецедентными, смогут воспользоваться более 15 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций региона. Список получателей льгот расширен по сравнению с федеральным. Поддержку получат предприятия транспортной сферы, здравоохранения и обрабатывающие производства. А с 1 июля в нашем регионе в силу вступает закон о самозанятых.

Михаил Максюков, председатель комитета ЗС по бюджетной и налоговой политике: «В добровольном порядке люди, которые занимаются не регулярно и не в большом объеме предпринимательской деятельностью, например, сдают в аренду своё жильё кому-то, или выпекают торты и продают их, смогут воспользоваться налогом на профессиональный доход. Они могут зарегистрироваться на специальном портале и через мобильное приложение официально осуществлять эту деятельность».

Сегодня же депутаты преодолели вето губернатора и приняли закон о бюджетном процессе. Он уточняет порядок рассмотрения государственных программ. Губернатор не подписал его после предыдущего ЗС. Тем не менее, депутаты решили оставить за собой предусмотренное законом право рассматривать проекты госпрограмм и вносить в них изменения с учетом интересов избирателей. От лица исполнительной власти большинство из этих программ будет курировать Александр Ремига. Вице-губернатор без приставки врио. Большинством голосов участники заседания утвердили его на эту должность. В администрации области он отвечает за экономический блок, поэтому спрашивать с него депутаты намерены строго.

Екатерина Гусева, Екатерина Максимова

«Вести-Владимир»



