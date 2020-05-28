Индивидуальный заказ почтальон доставит на дом бесплатно

Во Владимирской области клиенты Почты России могут заказать доставку продуктов и популярных товаров. Индивидуальный заказ почтальон доставит на дом бесплатно.Данная услуга доступна на всей территории региона. Чтобы ей воспользоваться, достаточно позвонить по специально выделенному телефону в отделение почтовой связи. К доставке доступны социально значимые товары из ассортимента Почты России по Владимирской области: крупы, макароны, консервированные продукты, бытовая химия и другие. Отдельно за доставку платить не нужно.Доставочный сервис, в первую очередь, рассчитан на пенсионеров, маломобильных граждан, людей с инвалидностью, а также для жителей отдаленных районов.Отметим, что Почта России по Владимирской области предпринимает меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании. В том числе, почтальоны обеспечены масками и перчатками, дезинфицирующими и антисептическими средствами.Заказать доставку продуктов и товаров, а также уточнить ассортимент можно по телефонам:Почтамт Владимир и прилегающие населенные пункты: 8(4922) 53-09-62Почтамт Александров и прилегающие населенные пункты: 8(49244)2-17-20, +7 915 770 79 65Почтамт Вязники и прилегающие населенные пункты: 8 (49233) 2-46-15, 2-35-56Почтамт Гусь-Хрустальный и прилегающие населенные пункты: 8 (49241) 2-32-11Почтамт Ковров и прилегающие населенные пункты: понедельник-пятница. 8 (49232) 2-26-86; суббота 8 (49232) 2-11-44Почтамт Кольчугино и прилегающие населенные пункты: 8 (49245) 2-31-61Почтамт Муром и прилегающие населенные пункты :8 (49234) 2-27-38, 8-910-670-30-82Почтамт Петушки и прилегающие населенные пункты: 8(49243) 2-61-76;Информационная справкаВ состав УФПС Владимирской области Почты России входят 8 почтамтов, автобаза, 3 участка курьерской доставки и 4 центра выдачи и приема посылок. В области функционируют 408 отделения почтовой связи, из которых 263 находятся в сельской местности. На территории Владимирской области проложено 126 автомобильных маршрутов общей протяженностью 25 тыс. км. В УФПС Владимирской области работает более 3000 сотрудников.