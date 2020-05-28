Горожанам должны разрешить гулять и заниматься спортом на улице

Город Владимир готов выйти на первый этап снятия ограничений, введённых из-за пандемии коронавируса. Об этом заявил глава городской администрации Андрей Шохин.В ближайшие пару дней, по словам сити-менеджера, горожанам должны разрешить гулять и заниматься спортом на улице. Также возможно открытие некоторых торговых центров, естественно, с соблюдением всех установленных Роспотребнадзором мер предосторожности.За первым этапом, если он не принесёт никаких негативных последствий по оценкам Роспотребнадзора, последует второй, означающий открытие детских садов и образовательных учреждений.