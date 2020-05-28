Надзорными органами проверено 26 автобусов, выявлено 7 административных нарушений.

Водители автобусов и организации, эксплуатирующие автобусы, несут большую ответственность за безопасность пассажиров, которых они перевозят. В связи с этим Госавтоинспекция на регулярной основе проводит профилактические мероприятия по контролю за соблюдением водителями и должностными лицами автотранспортных предприятий всех необходимых норм и условий безопасных перевозок.По итогам 4 месяцев текущего года на территории области совершено 35 ДТП с участием автобусов (уровень прошлого года). Количество травмированных в этих авариях увеличилось с 60 до 64 человек. Особенно беспокоит полицейских статистика гибели пассажиров по вине водителей автобусов. В 12 таких ДТП погибло 3 человека (за аналогичный период прошлого года погиб 1 человек) и 29 получили ранения (+31,8%).Увеличение количества ДТП с участием автобусов произошло в Вязниковском и Гороховецком районах (с 0 до 1), Собинском районе (с 0 до 2) и областном центре (с 21 до 24).На территории Владимирской области действует межведомственная рабочая группа по выявлению и пресечению деятельности нелегальных пассажироперевозчиков, в состав которой входят сотрудники ГИБДД, ЭБиПК, УОООП УМВД России по Владимирской области, УГАДН по Владимирской области и департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Владимирской области. В 2020 году проведено 16 контрольно-надзорных мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение аварийности на транспорте, осуществляющим перевозки пассажиров автобусным транспортом.Сотрудниками областного управления Госавтоинспекции совместно с представителями территориального отдела транспортного контроля государственного автодорожного надзора осуществлены контрольные мероприятия в городе Владимире.На пункте контроля инспекторы останавливали весь пассажирский транспорт, следующий из областного центра в направлении города Суздаль, а работники по надзору в сфере транспорта выясняли маршрут и цель поездки, проводили с водителями и пассажирами профилактическую работу.За два часа работы было проверено 26 транспортных средств. В результате рейда выявлено 7 различных нарушений обязательных требований в сфере транспорта. Водители привлечены к ответственности за допущенные нарушения, по 1 факту назначена проверка законности осуществления деятельности по перевозке пассажиров.По фактам выявленных недостатков возбуждено три административных дела в отношении юридических лиц, еще двум юридическим лицам выданы предостережения.В этом месяце аналогичные мероприятия уже проведены в Киржачском, Кольчугинском, Судогодском, Вязниковском и Ковровском районах.