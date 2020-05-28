Всего в регионе зарегистрировали 2495 случаев заболевания COVID-19

Во Владимирской области за сутки подтвердили 61 новый случай заболевания коронавирусом.По данным Роспотребнадзора, 10 случаев выявили во Владимире, 9 случаев - в Собинском районе, 8 случаев - в Ковровском районе, 7 случаев - в Петушинском районе, 6 случаев - в Гусь-Хрустальном районе, 5 случаев - Александровском районе, 4 случая - в Муроме, 4 случая - в Юрьев-Польском, 3 случая - в Судогодском районе, 3 случая - в Гороховецком районе, 2 случая - в Вязниковском районе.Всего в регионе зарегистрировали 2495 случаев заболевания COVID-19.