28.05.2020

2020-05-28 09:30:03

Во Владимирской области выявлено 61 новый случай коронавируса

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» ведется ежедневный мониторинг заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, а также контроль за проведением мероприятий по профилактике новой коронавирусой инфекцией на территории области.

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 ч. на 28 мая 2020 года лабораторно подтвержден 61 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией (10 сл. в г. Владимире, 9 сл. в Собинском, 8 сл. в Ковровском, 7 сл. в Петушинском, 6 сл. в Гусь-Хрустальном, 5 сл. Александровском, 4 сл. в о. Муром, 4 сл. в Юрьев-Польском, 3 сл. в Судогодском, 3 сл в Гороховецком, 2 сл. в Вязниковском). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 2495 случаев заболевания (503 сл. в г. Владимире, 376 сл. в Петушинском, 344 сл. в Гусь-Хрустальном, 227 сл. в Александровском, 215 сл. о. Муром, 214 сл. в Ковровском, 106 сл. в Кольчугинском, 86 сл. в Собинском, 76 сл. в Судогодском, 64 сл. в Юрьев-Польском, 63 сл. в Киржачском, 62 сл. в Вязниках, 40 сл. в Камешковском, 40 сл. в Меленковском, 38 сл. в Суздальском, 24 сл. в г. Радужном, 9 сл. в Гороховецком, 8 сл. в Селивановском,). Предприняты все необходимые меры, по определению круга лиц, с которыми они контактировали на территории области.