Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева рассказала о том, как протекает болезнь в организме пожилых людей. Симптомы коронавируса, зачастую, проявляются не самые типичные.

Директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева рассказала о том, как протекает болезнь в организме пожилых людей. Симптомы коронавируса, зачастую, проявляются не самые типичные.Как успели установить российские врачи, у молодых людей чаше всего проявляется такой симптом коронавируса, как лихорадка. Оказалось, что у пожилых пациентов организм реагирует сходим образом лишь в 20% случаев, отметила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева.Это указывает на то, что у 80% людей старшего поколения отсутствует должный иммунный ответ на болезнь. Вместо этого у них проявляются другие, довольно редкие, симптомы коронавируса.Речь идет о потере аппетита и нарушениях памяти, рассказала Ольга Ткачева. Кроме того, часто болезнь сопровождается и более распространенными, но не самыми характерными, симптомами коронавируса – слабостью и снижением физической активности.Напомним, симптомы коронавируса принято делить на типичные и более редкие. К первой группе относят повышение температуры, сухой кашель, ломоту в теле и повышенную утомляемость. Во вторую записывают, в частности, нарушения пищеварения.Кроме того, одним из самых характерных симптомов коронавируса, называют потерю обоняния. Однако далеко не всегда болезнь проявляется именно так.Симптомы коронавируса могут оказаться проявлением и другой болезни. При этом COVID-19 может протекать и совершенно бессимптомно. Поэтому узнать точный диагноз можно только после проведения специальных тестов.7 Апр 2020 в 5:46 PDT