Врач Лариса Алексеева рассказала, как избежать заражения коронавирусом COVID-19 в парикмахерских и салонах красоты. В последнее время подобные заведения стали все чаще открываться в стране в ..

Врач Лариса Алексеева рассказала, как избежать заражения коронавирусом COVID-19 в парикмахерских и салонах красоты. В последнее время подобные заведения стали все чаще открываться в стране в связи со смягчением ограничительных мер.Алексеева пояснила, что пока в парикмахерских стоит делать лишь процедуры, подразумевающие прикосновения к лицу. В интервью телеканалу "Звезда" медик напомнила, что мастера и их клиенты все еще должны носить защитные маски.