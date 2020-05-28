Врач Андрей Кабычкин посоветовал россиянам быть аккуратнее с физическими нагрузками после снятия режима самоизоляции. Медик рекомендует не утруждать себя тяжелыми тренировками или ..

Врач Андрей Кабычкин посоветовал россиянам быть аккуратнее с физическими нагрузками после снятия режима самоизоляции. Медик рекомендует не утруждать себя тяжелыми тренировками или работой на даче.Кабычкин пояснил: из-за длительного карантина мышечный тонус у многих ослаб, и резкий возврат к прежним нагрузкам может привести к травмам. Восстанавливать физическую форму следует постепенно, начиная с ходьбы и дыхательных упражнений. Каждый день необходимо совершать хотя бы десять тысяч шагов, передает радио .