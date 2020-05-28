Международная федерация автоспорта в лице своего Всемирного совета утвердила изменения регламента чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1, которые вступят в силу в сезоне-2021. Ранее FIA совместно с командами-участницами согласовали ограничение бюджетов на будущий соревновательный год.

Международная федерация автоспорта в лице своего Всемирного совета утвердила изменения регламента чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", которые вступят в силу в сезоне-2021. Ранее FIA совместно с командами-участницами согласовали ограничение бюджетов на будущий соревновательный год.Как уже сообщали 33Live.RuRu, в 2021 году бюджет одной "конюшни" "Королевских гонок" будет ограничен на отметке в 145 млн долларов. В последующие два года деньги, выделяемые на содержание команды в течение одного сезона будут еще сокращены, а переход на новый технический регламент будет осуществлен в 2022 году, напоминает портал Formula1.Com. Новый регламент включает, в частности, ограничения на разработку аэродинамики.