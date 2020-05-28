Дональд Трамп все же надеется увидеть старт корабля Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал. Запуск ракеты, который должен был громко заявить миру о независимости от российских космических технологий, накануне так и не состоялся.
Дональд Трамп все же надеется увидеть старт корабля Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал. Запуск ракеты, который должен был громко заявить миру о "независимости от российских космических технологий", накануне так и не состоялся.
О нелетной погоде синоптики предупреждали. Шанс улететь 50 на 50. Грозовой фронт завис над мысом Канаверал и за 16 минут 23 секунды до старта экипажу команда "отбой".
Старт должен был быть историческим. С той же площадки, с которой американцы улетали на Луну, и нынешний полет по эмоциям для США сопоставим. У космического центра огромные пробки. Тысячи зевак приехали увидеть запуск своими глазами.
Прямая трансляция для миллионов по всем каналам. Штаты впервые за почти 10 лет отправляют астронавтов со своей земли. Везет их к звездам частная ракета-носитель и частный корабль компании SpaceX Илона Маска.
"Я — главный инженер этой штуки. Поэтому я хотел бы сказать, что если все пойдет правильно, то это заслуга команды SpaceX/NASA. Если все пойдет не так, то это моя вина", — заявил Илон Маск.
Отправляются на орбиту Даг Хёрли и Боб Бенкен. В отряде астронавтов с 2000 года и жены у обоих, кстати, тоже летают в космос. У каждого за плечами по две экспедиции. Именно Хёрли в 2011 приземлил последний американский шаттл. Теперь он — командир первого пилотируемого Crew Dragon.
Их костюмы не похожи на скафандры — так щеголяют герои фантастических фильмов. Неудивительно: экспедицию одевал известный голливудский дизайнер. Это одежда в дорогу, не для работы в открытом космосе. Но и температуру, и давление, если нужно, поддержит.
Обнять родных можно только виртуально. Большинство провожающих в масках, но только не президент. Трамп такое не мог пропустить. По его указу США нацелились на ископаемые Луны, при нем в Америке появились космические войска.
Crew Dragon призван возить не звёздную пехоту, а туристов. Корабль семиместный. Четыре из них закреплены за астронавтами NASA, на остальные три можно будет купить билеты. Расценки пока не утверждены, но полет обойдется минимум в 50 миллионов долларов.
Все это перспективы. Для начала Crew Dragon должен все-таки совершить свой первый испытательный пилотируемый полет. Запуск намечен на субботу. Старт должен состояться в 22:22 по московскому времени.