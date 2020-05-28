Дональд Трамп все же надеется увидеть старт корабля Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал. Запуск ракеты, который должен был громко заявить миру о независимости от российских космических технологий, накануне так и не состоялся.

Дональд Трамп все же надеется увидеть старт корабля Crew Dragon с космодрома на мысе Канаверал. Запуск ракеты, который должен был громко заявить миру о "независимости от российских космических технологий", накануне так и не состоялся.О нелетной погоде синоптики предупреждали. Шанс улететь 50 на 50. Грозовой фронт завис над мысом Канаверал и за 16 минут 23 секунды до старта экипажу команда "отбой".Старт должен был быть историческим. С той же площадки, с которой американцы улетали на Луну, и нынешний полет по эмоциям для США сопоставим. У космического центра огромные пробки. Тысячи зевак приехали увидеть запуск своими глазами.Прямая трансляция для миллионов по всем каналам. Штаты впервые за почти 10 лет отправляют астронавтов со своей земли. Везет их к звездам частная ракета-носитель и частный корабль компании SpaceX Илона Маска."Я — главный инженер этой штуки. Поэтому я хотел бы сказать, что если все пойдет правильно, то это заслуга команды SpaceX/NASA. Если все пойдет не так, то это моя вина", — заявил Илон Маск.Отправляются на орбиту Даг Хёрли и Боб Бенкен. В отряде астронавтов с 2000 года и жены у обоих, кстати, тоже летают в космос. У каждого за плечами по две экспедиции. Именно Хёрли в 2011 приземлил последний американский шаттл. Теперь он — командир первого пилотируемого Crew Dragon.Их костюмы не похожи на скафандры — так щеголяют герои фантастических фильмов. Неудивительно: экспедицию одевал известный голливудский дизайнер. Это одежда в дорогу, не для работы в открытом космосе. Но и температуру, и давление, если нужно, поддержит.Обнять родных можно только виртуально. Большинство провожающих в масках, но только не президент. Трамп такое не мог пропустить. По его указу США нацелились на ископаемые Луны, при нем в Америке появились космические войска.Crew Dragon призван возить не звёздную пехоту, а туристов. Корабль семиместный. Четыре из них закреплены за астронавтами NASA, на остальные три можно будет купить билеты. Расценки пока не утверждены, но полет обойдется минимум в 50 миллионов долларов.Все это перспективы. Для начала Crew Dragon должен все-таки совершить свой первый испытательный пилотируемый полет. Запуск намечен на субботу. Старт должен состояться в 22:22 по московскому времени.