В четверг, 28 мая, расположенный на Камчатке вулкан Ключевской выбросил парогазовое облако с примесью пепла на высоту 5,5 километра. Шлейф от выброса протянулся на 20 километров.

В четверг, 28 мая, расположенный на Камчатке вулкан Ключевской выбросил парогазовое облако с примесью пепла на высоту 5,5 километра. Шлейф от выброса протянулся на 20 километров.Как сообщалось, извержение Ключевского началось 1 ноября минувшего года и продолжается до сих пор. На вулкане наблюдаются термальная аномалия, пепловые шлейфы, в апреле на восточный склон Ключевского излилась лава.По оценкам специалистов, угрозы для здоровья жителей полуострова извержение вулкана в настоящий момент не представляет., передает ТАСС. Сейчас для Ключевского установлен один из наиболее угрожающих кодов авиационной опасности — оранжевый.Вулкан Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота составляет 4 750 метров. Исполин расположен в 360 километрах от Петропавловска-Камчатского.