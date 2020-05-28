После того как WTI ушла на отрицательную территорию 20 апреля, она показала резкий отскок. Это был настолько быстрый взлет, что вполне можно говорить о наилучших показателях цены WTI в этом месяце, отмечает Пиппа Стивенс из CNBC. Тем не менее многие аналитики и другие наблюдатели избегают преждевременного оптимизма. И у них есть для этого все основания.

После того как WTI ушла на отрицательную территорию 20 апреля, она показала резкий отскок. Это был настолько быстрый взлет, что вполне можно говорить о наилучших показателях цены WTI в этом месяце, отмечает Пиппа Стивенс из CNBC. Тем не менее многие аналитики и другие наблюдатели избегают преждевременного оптимизма. И у них есть для этого все основания.Сейчас WTI торгуется на уровне $35 за баррель. Месяц назад нефть была на отметке $13 за баррель. Это можно назвать заметным улучшением либо невероятным ралли. И все же этот взлет произошел не сам по себе, а после быстрого сокращения производства и постепенного снятия карантинных мер в США и других регионах, так как власти во многих частях мира пришли к выводу, что худшее в том, что касается пандемии коронавируса, уже позади.При таком значительном сокращении добычи нефти и увеличении спроса на нефть, это лишь вопрос времени, когда цены вернутся на докризисные уровни выше $50 за баррель.Спрос может расти, но он растет не так быстро, как хотелось бы нефтяным быкам. Фактически, как прогнозируют эксперты, самое большее, на что могут надеяться "быки" в ближайшем будущем, это $40 за баррель, и не перед III кварталом. Поэтому ждать, что WTI сейчас достигнет $50 или $60, не стоит, однако в долгосрочной перспективе она вполне может достигнуть этих отметок. Конечно, сейчас нестабильный период. Никто не может сказать, начнется ли вторая волна инфекции COVID-19 в масштабах, которые снова выйдут за пределы одного региона. Это большая неопределенность, которая оказывает давление на цены. Также никто не может с уверенностью утверждать, не начнется ли вторая ценовая война в рамках ОПЕК+ или между ОПЕК+ и другими производителями, особенно США. По словам энергетического журналиста Фрэнка Кейна, от очередной ценовой войны нас отделяет всего несколько долларов за баррель.На фоне такой большой неопределенности неудивительно, что отскок WTI или Brent не оказался больше. Хороших новостей о спросе, увеличении импорта китайской нефти и планах по увеличению хранилищ для нефти оказалось недостаточно, чтобы цены превысили отметку $30 за баррель. Даже заявление главы МЭА о том, не достиг ли пика спрос на нефть, не смогло этого сделать."Без жесткой государственной политики устойчивое восстановление экономики и низкие цены на нефть вернут мировой спрос на нефть на те же отметки, где он был", — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.Однако не все представители отрасли согласны с этим. Генеральный директор BP Бернард Луни в этом месяце заявил, что, возможно, стоит готовиться к пику цен на нефть.Словом, неопределенность — вот тот фактор, который сейчас влияет на нефтяные рынки. И так будет продолжаться какое-то время. Поставки нефти могут сокращаться дольше, чем считалось ранее. В таком случае можно будет говорить о повышении цен на нефть.В США растут банкротства сланцевиков. Уже 17 компаний подали заявку на банкротство, а к концу года могут обанкротиться 73 сланцевые компании согласно Rystad Energy.Это ограничит добычу на более длительный срок или пока коллеги этих компаний снова не начнут получать прибыль. Тогда добыча начнет расти. Если это произойдет до восстановления спроса, случится еще один спад цен. Однако никто не знает, когда именно восстановится спрос.