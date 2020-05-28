∎Эпидемия коронавируса полностью изменила отпускные планы российских граждан. Согласно данным ВЦИОМ, 95% россиян в этом году за рубеж ехать не планируют. А вот по России путешествовать хотят — причем, максимально автономно.

Эпидемия коронавируса полностью изменила "отпускные" планы российских граждан. Согласно данным ВЦИОМ, 95% россиян в этом году за рубеж ехать не планируют. А вот по России путешествовать хотят - причем, максимально автономно.В России с начала 2020 года сразу на 40% вырос спрос на автодома. Такие данные АвтоВестям предоставил крупнейший классифайд Авито Авто. Ажиотажный интерес к автокемперам и внутреннему туризму вырос на фоне эпидемиологической обстановки, из-за которой границы большинства популярных стран для проведения летнего отпуска оказались закрытыми.В то же время автомобиль остается максимально безопасным способом передвижения, а формат путешествий в автодоме позволяет сэкономить на аренде жилья и оставаться максимально мобильным.Кстати, по собственному наблюдению АвтоВестей, немалая часть спроса на автодома остается "неучтенной", поскольку многие россияне покупают не готовые автодома, а коммерческие фургоны, которые затем своими руками экономно переделывают в кемпер.10 очень крутых автокемперов, которые мотивируют на путешествияНаибольший интерес к автокемперам проявляют в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится более 20% общефедерального спроса. Всплеск интереса к автодомам зафиксирован в Иркутске, Красноярске, Саратове и Тольятти, где спрос на такой транспорт вырос на 100%.Самые дорогие кемперы продаются в Москве и Нижнем Новгороде - средние цены на автодома здесь составляют 1 882 000 рублей и 1 059 000 рублей соответственно. А самые дешевые предложения - в Ульяновске (239 000 рублей) и Омске (338 000 рублей). В целом по стране средняя стоимость дома на колесах составляет 702 000 рублей.Интересно еще и то, что предложение по автодомам не успевает за спросом. Если рост числа объявлений по продаже автодомов по России составил 6%, то спрос в то же время увеличился аж 40%.