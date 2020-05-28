За склонение к употреблению наркотиков предлагают лишать свободы на срок до 12 лет. С такой инициативой выступила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.

За склонение к употреблению наркотиков предлагают лишать свободы на срок до 12 лет. С такой инициативой выступила комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России.Комиссия предлагает внести изменения в статью 230 Уголовного кодекса РФ, предусматривающую за склонение к потреблению наркотиков через интернет и другие средства коммуникации. Председатель комиссии Василий Пискарев отметил, что сейчас эта деятельность в УК не прописана, передает "Интерфакс"."12 лет это, может быть, кажется, очень серьезная мера наказания, но это так. Интернет не место для вовлечения в совершение преступления, тем более связанных с оборотом наркотиков", — сказал Пискарев.