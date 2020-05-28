А 61 человек - заболел

За 27 мая во Владимирской области 60 жителей выздоровели от коронавирусного заболевания. Всего в регионе уже 486 выздоровевших, сообщает пресс-служба Белого дома.Отметим, что по состоянию на этот день в регионе зафиксирован 61 новый случай COVID-19, что на один больше, чем выздоровевших. Вчера новых заболевших было 55, а выздоровевших – 51.Также за период наблюдения зарегистрировано 18 смертей жителей региона от коронавируса. За прошедшие сутки скончался ещё один человек.Напомним, в области выявлено уже 2495 случаев коронавируса. Больше всего заражённых по-прежнему – в городе Владимире.