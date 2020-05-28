Предприниматели Забайкалья обсуждают меры поддержки, предложенные им государством в период пандемии. В регионе выдано уже 160 миллионов рублей на поддержку бизнеса. Наиболее востребованным оказался зарплатный кредит под ноль процентов годовых.

Главная задача сегодня — выстоять, и сохранить предприятия. Без помощи государства сделать это невозможно. И забайкальские предприниматели стали активно обращаться за вариантами поддержки, которые президент анонсировал поэтапно. В списке самых популярных — зарплатный кредит под 0% годовых. В регионе уже выдано более 160 миллионов рублей."Сделать каждую женщину красивой!". С таким "девизом" свой бизнес четыре года назад открывала Райса Логинова. Из маленького магазинчика с одеждой для читинских дам он разросся до четырех отделов по всей краевой столице. Планы были масштабные: расширяться, запускать онлайн-продажи, однако воплотить мечты в реальность пока не получилось — в работу вмешалась пандемия.Первое время после открытия в апреле, в буквальном смысле, выживали только за счет мизерных продаж. Мыслей о сокращении персонала у Райсы Раисовны даже не возникало. Как говориться, крутилась, вертелась, но заплату сотрудникам платила. Сейчас проблема на полгода решилась — женщина взяла кредит под 0% годовых.Такую помощь от государства может получить каждый предприниматель региона. Кредиты по льготной ставке доступны всем отраслям бизнеса, пострадавшим от пандемии коронавируса.Кроме того, 1 июня заработает еще одна кредитная мера поддержки пострадавших отраслей бизнеса. Ее на последнем совещании по коронавирусу озвучил Президент России Владимир Путин. Займы для бизнеса будут выдавать под 2% годовых на полгода в размере одного МРОТ на сотрудника. Погасить кредит необходимо до 1 апреля следующего года. Однако, если предприятие сохранит 90% персонала, то вся сумма и проценты на нее будут списаны, если работать продолжат 80% сотрудников — половина.