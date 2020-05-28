В США отменили запуск первого пилотируемого космического корабля страны Crew Dragon. Аппарат был разработан компанией SpaceX, принадлежащей знаменитому предпринимателю Илону Маску. Причиной ..

В США отменили запуск первого пилотируемого космического корабля страны Crew Dragon. Аппарат был разработан компаниейSpaceX, принадлежащей знаменитому предпринимателю Илону Маску.Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Примечательно, что решение о переносе запуска было принято за 17 минут до старта. При этом астронавты уже разместились в корабле, а ракету-носитель заправили топливом. Вторая попытка отправить Crew Dragon в космос запланирована на 30 мая.