В США отменили первый в стране запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Аппарат был разработан компанией SpaceX, принадлежащей знаменитому предпринимателю Илону Маску. Причиной ..

В США отменили первый в стране запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Аппарат был разработан компаниейSpaceX, принадлежащей знаменитому предпринимателю Илону Маску.Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Решение о переносе запуска было принято за 17 минут до старта. Астронавты уже разместились в корабле, а ракету-носитель заправили топливом. Вторая попытка отправить Crew Dragon в космос запланирована на 30 мая.