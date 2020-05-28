На ТНТ транслируется сериал Мир! Дружба! Жвачка!. Главную
женскую роль в картине исполнила актриса Валентина Ляпина. Совсем скоро девушке
исполнится 18 лет.
На ТНТ транслируется сериал "Мир! Дружба! Жвачка!". Главную
женскую роль в картине исполнила актриса Валентина Ляпина. Совсем скоро девушке
исполнится 18 лет.
Ляпина
начала сниматься
достаточно рано. С детства
Валентина ходила по кастингам, работала в "Ералаше", была моделью.
По словам артистки, постоянные пробы и съемки совсем
не мешали ей успешно учиться. Наоборот, стимулировали к хорошим результатам.
У
Ляпиной была договоренность с родителями: плохой средний балл – никаких съемок. "А вообще я в этом году на отлично окончила
школу", – призналась звезда сериала "Мир! Дружба! Жвачка!".
Ляпина собирается подавать документы в театральный вуз.
Девушка выбрала актерский факультет. Между тем Валентина не
исключает, что с возрастом приоритеты поменяются, она попробует себя
продюсировании и режиссуре.
Артистка призналась, что переходный возраст, на котором
сделан акцент в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!", у нее был в "лайт-версии". Она
не убегала из дома и не курила. Однако ее отличали импульсивность и
резкость. Артистка часто говорила
лишнее, о чем потом жалела.
18 Май 2020 в 11:11 PDT
Напомним, что . Центральный персонаж теленовеллы – 14-летний
Саня Рябинин. Герой страдает из-за преследования хулиганов и с трудом переносит
занятия в музыкальной школе. Мысли подростка занимает девушка по имени Женя.