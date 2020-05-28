На ТНТ транслируется сериал Мир! Дружба! Жвачка!. Главную женскую роль в картине исполнила актриса Валентина Ляпина. Совсем скоро девушке исполнится 18 лет.

На ТНТ транслируется сериал "Мир! Дружба! Жвачка!". Главнуюженскую роль в картине исполнила актриса Валентина Ляпина. Совсем скоро девушкеисполнится 18 лет.Ляпинаначала сниматьсядостаточно рано. С детстваВалентина ходила по кастингам, работала в "Ералаше", была моделью.По словам артистки, постоянные пробы и съемки совсемне мешали ей успешно учиться. Наоборот, стимулировали к хорошим результатам.Ляпиной была договоренность с родителями: плохой средний балл – никаких съемок. "А вообще я в этом году на отлично окончилашколу", – призналась звезда сериала "Мир! Дружба! Жвачка!".Ляпина собирается подавать документы в театральный вуз.Девушка выбрала актерский факультет. Между тем Валентина неисключает, что с возрастом приоритеты поменяются, она попробует себяпродюсировании и режиссуре.Артистка призналась, что переходный возраст, на которомсделан акцент в сериале "Мир! Дружба! Жвачка!", у нее был в "лайт-версии". Онане убегала из дома и не курила. Однако ее отличали импульсивность ирезкость. Артистка часто говорилалишнее, о чем потом жалела.18 Май 2020 в 11:11 PDTНапомним, что . Центральный персонаж теленовеллы – 14-летнийСаня Рябинин. Герой страдает из-за преследования хулиганов и с трудом переноситзанятия в музыкальной школе. Мысли подростка занимает девушка по имени Женя.