Очевидец событий эпохи и мастер слова. 28 мая исполнилось 110 лет со Дня рождения известного владимирского писателя Валерия Янковского. Он родился во Владивостоке, был в эмиграции, служил в

Очевидец событий эпохи и мастер слова. 28 мая исполнилось 110 лет со Дня рождения известного владимирского писателя Валерия Янковского. Он родился во Владивостоке, был в эмиграции, служил в Красной Армии, пережил политические репрессии и многочисленные приключения. Валерий Янковский был знатоком природы, традиций народов Дальнего Востока. Знал японский и корейский языки. Во Владимире к юбилею писателя