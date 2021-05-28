Ещё более 62 тысяч человек должны пройти профилактические медосмотры.

Во Владимирской области возобновлена диспансеризации и профосмотры населения. В 2021 году её должны пройти 257 тысяч владимирцев. Об этом редакции «33Live.Ru» сообщили в пресс-службе Белого дома.Ещё более 62 тысяч человек должны пройти профилактические медосмотры.«С 1 июля 2021 года в процедуру будут включены дополнительные методы обследования, направленные на оценку состояния здоровья лиц, переболевших коронавирусом», - пояснили в департаменте здравоохранения региона.Для жителей от 18 до 39 лет диспансеризация проводится раз в три года. Для граждан в возрасте 40 лет и старше - ежегодно. Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно.Целью мероприятия является раннее выявление хронических и онкологических заболеваний.Напомним, что проведение диспансеризации и медосмотров в регионе ещё 15 марта.