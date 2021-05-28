В ходе преследования нарушителя сотрудниками полиции было применено табельное оружие. Когда полицейские повредили заднее колесо, преследуемая машина остановилась...

«Сотрудниками ДПС ГИБДД УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве был замечен автомобиль каршеринга, который двигался по проезжей части, грубо нарушая ПДД. Водитель то и дело выезжал на встречную полосу, чем подвергал опасности других участников дорожного движения», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Автоинспекторы предприняли попытку остановить данный автомобиль, но водитель арендованного транспорта проигнорировал законные требования полицейских об остановке и попытался скрыться.В ходе преследования нарушителя сотрудниками полиции было применено табельное оружие. Сначала инспекторы ДПС прострелили переднее левое колесо, но злоумышленник продолжал движение. Только когда полицейские повредили заднее колесо, преследуемая машина остановилась. Пострадавших от выстрелов нет.Водитель был задержан. В ходе проведённого медицинского освидетельствования на состояние опьянения, прибор зафиксировал результат – 0,664 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.В настоящее время в отношении гражданина составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ, ч. 3 ст. 12.16 КоАП РФ, ч. 2 и ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ и ст. 19.3 КоАП РФ.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве