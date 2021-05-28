Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области Александр Глебов прокомментировал ежегодное инвестиционное послание губернатора Костромской области Сергея ..

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области Александр Глебов прокомментировал ежегодное инвестиционное послание губернатора Костромской области Сергея Ситникова. Омбудсмен отметил, что своевременные меры поддержки со стороны всех уровней власти помогли бизнесу выйти на восстановление экономики в этом году.В ежегодном инвестиционном послании глава региона Сергей Ситников отметил, что в сложных условиях прошлого года в Костромской области были усилены меры поддержки бизнес-сообщества. Общий объем финансовых средств, направленных на помощь 6,5 тысячам предпринимателей, составил более 3 млрд рублей. Своевременные меры поддержки помогли бизнесу выйти на восстановление экономики в этом году. Сегодня, как отметил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Костромской области Александр Глебов, просматривается положительная динамика промышленного производства.«Достаточно много мер направляли на помощь бизнесу, они были и федеральные, но сразу же трансформировались на территориальный орган. Плюс дополнительно преференции поступали для бизнеса на региональном уровне. Сегодня цифры говорят о том, что получилось. И вот этот «пандемийный наскок» позволил бизнесу посмотреть на себя со стороны и понять, где не дорабатывали», - прокомментировал омбудсмен.Эксперт также отметил, что в настоящее время ситуация выравнивается. Это видно, в том числе, и по резкому снижению количества обращений предпринимателей в адрес уполномоченного в сравнении с прошлым годом. При этом они стали точечными, не системными. «Системно сейчас бизнес выходит на уровень достаточно стабильный. Если говорить о взаимоотношениях общества с бизнесом, с государством, чего бизнес ждет от государства, от банковских сфер, то посыл, наверно, следующий – все готовы для сотрудничества, стремление со всех сторон есть. Вопросы были, есть и будут. Но в целом тенденция на развитие, на спокойный уровень работы четко прослеживается», – прокомментировал Александр Глебов.