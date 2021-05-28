До 1 июня во Владимирской области заработает новая платформа по лекарственному обеспечению льготников.

До 1 июня во Владимирской области заработает новая платформа по лекарственному обеспечению льготников. Об этом сообщили в администрации области во время заседания рабочей группы по ситуации с льготными медикаментами.Среди причин срыва поставок препаратов: неготовность главврачей работать по новой схеме.В Белом доме уверены, что на сегодняшний день, ситуация стабилизировалась. Большинство жителей региона своевременно получают бесплатные медикаменты.Между тем, СМИ ежедневно пишут о судебных разбирательствах, когда люди вынуждены оплачивать жизненно необходимые лекарства из своего кармана, а потом просуживать компенсацию. Так, житель Владимира недавно потраченные 64,5 тысячи рублей. В Камешковском районе прокуратура вернуть семье ребёнка-инвалида 28 тысяч рублей. В Гусь-Хрустальном районе 11-летнюю девочку также вовремя «Урсофальком». Всего на отсроченном обслуживании к 28 мая находится более 2,3 тысяч рецептов региональных льготников и 336 - федеральных.В департаменте здравоохранения открыли горячую линию по проблемам лекарственного обеспечения: 8 (4922) 77-85-29.Добавим, что на 21 мая в регион льготных лекарств на сумму 821 млн рублей.