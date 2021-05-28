28.05.2021

2021-05-28 16:55:04

Чему удивлялись владимирские пользователи соцсетей на этой неделе

Реконструкция Фатьяновского парка в Вязниках, алые паруса для выпускников в Коврове, самодельный мост в Александрове. А также многое другое - в последнем майском обзоре - прямо сейчас.



Впереди - летние каникулы. На улице - долгожданное тепло. И, конечно, это повод задуматься о безопасности. "Подслушано Судогда" напоминает правила поведения у водоёмов и на воде. "Не забывайте про детей. Не упускайте их из виду".



В АлексАвтоЛайф - традиционно "плотная" дорожная хроника. На камеру попал момент столкновения двух машин и автобуса.



Это тротуар напротив налоговой. Мамам с колясками приходится идти по проезжей части. Это работы - на улице Ануфриева. Здесь появятся и стоянки. А на улице Гагарина - долгожданный тротуар. А это самодельный и, очевидно, небезопасный мост от улицы Летняя в сторону Новинской плотины. Репост из группы "33 страуса".



А это уже Ковров. Мусорные кадры с улицы Летней. Должно быть стыдно. Пишут авторы видео.



Это, по определению пользователей - бардак напротив дома № 15 на улице Запольной.



В Вязниковском сообществе - сетевой калейдоскоп. Вот, машина врезалась в забор, город захватывает борщевик. А это вода из крана на Текмаше. "Хотели малыша помыть, передумали", пишут пользователи. Здесь же - берёзы, которые угрожают проводам. Но есть и приятные новости. Очищен Лукновский парк. Также жители Ефимьево благодарят районную администрацию за строительство тротуара. Отдельное спасибо - что не заузили дорогу. И на реконструкции сейчас - Фатьяновский парк. Поэтому всероссийский Фатьяновский праздник в июле этого года пройдёт не на Солнечной поляночке, а на Соборной площади Вязников.



Радует глаз и цветущая сирень на улице Фатьянова в свете заката. И потрясающий рассвет над Клязьмой.



В "Подслушано Судогда" - очередное путешествие в сельским храмам. Некогда действующая церковь в судогодском селе Смолино сегодня тоже стоит в руинах. Сезон открыли и байдарочники. В сети - их новый сплав.



Дополняет ленту вот такое ретро-фото. Житель Александрова Александр Антипов возле машины "Стриж", сделанной своими руками. Хороводы в одном из парков Коврова. Видео с высоты - "Мой первый прыжок".



И, конечно же, в ленте, последний звонок. На этой неделе выпускники попрощались со школой. Это танцы одиннадцатиклассников из Гусь-Хрустального. Было место и современным ритмам и, конечно, же школьному вальсу.



Необычно свой праздник оформили ковровские выпускники. У порога одной из школ появилась бригантина под парусами цвета зари. Просмотров у этого ролика - свыше 22 тысяч.



В "Подслушано во Владимире" пользователи любуются роликом, снятым с коптера. Столица губернии - с высоты. В кадре - Студёная гора и стадион "Торпедо".



А это необычный оранжевый закат в Александрове.



И завершим обзор кадрами природными. В Вязниках - будни ежа на даче. А в "Подслушано Судогда" пользователи рассматривают след ... волка. Марафон неопознанной птицы из гусевского паблика. Пользователи решили, что это, как ни странно, фазан. Это корова, которая гуляет сама по себе в районе улицы Муравьёва-Апостола. И закономерный вопрос - "А какие у вас домашние животные?". Следующее видео активно комментируют пользователи.



- Смотрите, человек, кот и ворона гуляют. Мне кажется, или на самом деле так?



Ваших интересных фото и видео мы, как обычно, ждём по номеру вестийного whatsapp +7-919-019-62-62. Всего самого доброго! До встречи!



Мария Платанюк