Два легковых автомобиля вылетели с Горьковского моста в крымской Керчи. В результате происшествия один человек погиб, ещё двое пострадали. Представители керченской станции медицинской ..

Два легковых автомобиля вылетели с Горьковского моста в крымской Керчи. В результате происшествия один человек погиб, ещё двое пострадали.Представители керченской станции медицинской помощи сообщили, что в дорожной аварии погиб водитель одной из машин. Пострадавшие находились во втором автомобиле, они получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает .