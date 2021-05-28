Капризы погоды. Как минимум вторые сутки днём во Владимире душно и влажно. При этом до конца дня спасатели со ссылкой на МЧС обещают грозу (в отдельных районах – град). И усиление ветра до

Капризы погоды. Как минимум вторые сутки днём во Владимире душно и влажно. При этом до конца дня спасатели со ссылкой на МЧС обещают грозу (в отдельных районах – град). И усиление ветра до 17-ти метров в секунду. Непогода понизит температуру. В субботу днём нам ещё обещают …+20 °C. А вот дальше будет не по-майски прохладно.