28.05.2021

2021-05-28 21:30:04

Королева органа выступит в выходные во Владимире

Её называют "королевой органа". Во Владимир сегодня приехала Стефанида Ермолаева. Победительница уникального проекта "Синяя птица" телеканала "Россия". Услышать игру Стефаниды можно в ближайшие выходные в католическом приходе Святого Розария. Начало концертов в субботу - в 18.00, а в воскресенье - в 15.00. О музыке, которая дарит крылья - Мария Платанюк.



Город, которым хочется "надышаться". Так Стефанида Ермолаева говорит о древнем Владимире. Его симфония - история. Храмы, валы, дыхание веков. На владимирской земле исполнительница впервые. Признаётся: благодаря концертам действительно открывает Россию.



Стефанида Ермолаева, пианистка, органистка, композитор, победитель Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица":



- Это Иркутск, Калининград, Карелия, я всегда безумно рада куда-то путешествовать. Отдых, потому что смена обстановки, конечно же, новые знания и новый орган.



Стефаниду встречает Сергий Зуев, настоятель католического прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии. Во Владимире у 19-летней Стефаниды, лауреата международных и всероссийских конкурсов музыкальная миссия. Два концерта органной музыки. И прежде всего - для детей.



Стефанида Ермолаева:



- Голос церкви - так говорят об органе в католической традиции. Символ красоты, тайны, многоголосная фактура: в ней всё - от пения птиц и рокота камней до звона колокольчиков. По словам Стефаниды, профессиональной пианистки, студентки Академии имени Гнесиных, орган для себя "открыла" не сразу. И вначале играла на нём факультативно. Теперь орган - важнейшая часть жизни. Король инструментов покорил.



- Я воспринимаю это как симфонический оркестр, которым я могу управлять. Это мощь, которую не даст ни один инструмент. В любом случае, каждый инструмент, если музыкант его любит, он для него уже весь мир. Для меня орган - это больше чем мир.



Свой голос приход Святого Розария обрёл в 2008-ом. Верой и правдой инструмент служит и пастве, и всем любителям духовной музыки. Под сводами католического храма регулярно проходят концерты.



Сергий (Зуев), настоятель католического прихода Святого Розария Пресвятой Девы Марии:



- Мы находимся в сотрудничестве с культурным центром "Покровские ворота" в Москве, и они как раз нам сказали, что победительницей конкурса стала органистка. Стефанида. И у неё есть желание посетить Владимир и выступить там. Мы с радостью это приняли.



Недавний конкурс - один из самых важных в творческой биографии Стефаниды - "Синяя птица". Уникальный проект телеканала "Россия". Всероссийский конкурс юных талантов, который дарит крылья дарованиям со всей страны. Стефанида, раз от раза поражая жюри, не просто дошла до финала в седьмом сезоне. Победила.



И за этим полётом- дар, помноженный на колоссальное трудолюбие.



Стефанида Ермолаева:



- Вспоминаю и хочу вернуться. Как-то всё было по-настоящему. Самое ценное то, что я стала более уверенной в себе. Увереннее в своей профессии, в выборе своей профессии.



Иди за мечтой. Один из девизов "Синей птицы". О своей заветной юная Стефанида пока не говорит. Замечая, что самые лучшие мечты сбываются порой случайно. Хотя и случайности часто закономерны.



Мария Платанюк, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".



