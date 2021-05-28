По итогам первых трёх месяцев 2021 года розничный кредитный портфель ВТБ во Владимирской области вырос на 4% и составил 17 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физлиц банк нарастил до 30,2 ..

По итогам первых трёх месяцев 2021 года розничный кредитный портфель ВТБ во Владимирской области вырос на 4% и составил 17 млрд рублей. Портфель привлеченных средств физлиц банк нарастил до 30,2 млрд рублей (+7%).Наибольший прирост отмечается в сегменте кредитов наличными: по итогам трёх месяцев 2020 года этот портфель достиг 8,4 млрд рублей, увеличившись за квартал на 6%. Ипотечное кредитование выросло на 2%, до 7,3 млрд рублей, автокредиты – до 670 млн.Всего за январь-март ВТБ предоставил жителям региона 2,7 тыс. кредитов на сумму 2,2 млрд рублей (+30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). При этом на 60% вырос объем выдачи займов наличными (2,2 тыс. штук на 1,4 млрд рублей). На покупку жилья банк оформил жителям региона 410 кредитов на сумму 730 млн. Выдачи автокредитов выросли на 3% до 100 млн рублей.Привлеченные средства населения достигли 30,2 млрд рублей (+7%), из которых 7,6 млрд – объем средств, вложенных в инвестиционные продукты (+34%).Управляющий ВТБ во Владимирской области Игорь Серков отметил: «Наша активная работа с заемщиками, привлекательные условия по продуктам, и, конечно, программы господдержки позволили банку в первом квартале удержать свои позиции на рынке кредитования физлиц. До конца года банк продолжит стратегию развития розничного сегмента по всем направлениям. В числе наших приоритетов – расширение дистанционных сервисов и digital-каналов обслуживания, а также активный прирост клиентской базы».