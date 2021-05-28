Лекарства для льготников. ЗакСобрание держит проблему на контроле. И в этот раз спросило с новых руководителей – Ольги Гребнёвой, и Александра Жесткова. Первая пришла на место

Лекарства для льготников. ЗакСобрание держит проблему на контроле. И в этот раз спросило с новых руководителей – Ольги Гребнёвой, и Александра Жесткова. Первая пришла на место вице-губернатора Шевченко. Второй сейчас трудится в кресле Утемовой. Оба с приставкой и. о. отвечают за областной здравоохранение. Из того, что они рассказали – депутаты сделали вывод: улучшение есть. На