Стартовал второй этап благоустройства.

В парке «Добросельский» стартовал второй этап благоустройства.Как сообщили в пресс-службе мэрии Владимира, планируется завершить строительство велодорожки, обустроить центральную аллею и входные группы.«Предстоит большая работа на сетях водоснабжения и канализации, по устройству ливневки, а также на силовых сетях для пунктов проката, общественного питания, административно-бытовых и технических зданий», - сообщили в горадминистрации.В настоящее время техника роет в сквере траншеи для прокладки кабелей, ведутся земляные работы для закольцовки велодорожки по всей территории.Примерно на месяц парк будет закрыт для посещения.На первом этапе в «Добросельском» провели коммуникации, сделали прогулочные аллеи, спортивные площадки и большой детский городок.