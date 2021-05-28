Стоящий на реке лена танкер заправляли дизельным топливом, в результате чего какой-то объем нефтепродуктов попал в воду, передает телеканал . Объемы разлива устанавливаются, а его ..

Стоящий на реке лена танкер заправляли дизельным топливом, в результате чего какой-то объем нефтепродуктов попал в воду, передает телеканал "". Объемы разлива устанавливаются, а его последствия устраняются. Сообщается, что разлилось немного топлива.