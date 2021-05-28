Злоумышленник позвонил на мобильный телефон пожилой москвичке, представился знакомым ее дочери и сообщил, что она находится в тяжелом состоянии после дорожно-транспортного происшествия...

«Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Таганскому району совместно с коллегами из ОУР УВД по ЦАО задержали подозреваемого в мошенничестве в отношении 82-летней пенсионерки», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что на мобильный телефон пожилой москвичке позвонил неизвестный мужчина, который представился знакомым ее дочери и сообщил, что она находится в тяжелом состоянии после дорожно-транспортного происшествия. Так как виновником ДТП якобы является она, то для решения вопроса об освобождении ее от уголовной ответственности необходимо собрать все наличные деньги и передать курьеру. Через некоторое время в квартиру к пенсионерке пришел молодой человек, и введенная в заблуждение пожилая женщина передала ему денежные средства в рублях и в валюте. Сумма в рублевом эквиваленте составила около 120 тысяч рублей. Позже пожилая москвичка созвонилась с родственницей и узнала, что с ней все в порядке. Женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Марксистской улице задержали подозреваемого – 22-летнего москвича. Похищенными денежными средствами злоумышленник успел распорядиться по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по Таганскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление, розыск и задержание возможных соучастников, а также выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного. Расследование уголовного дела продолжается.Полицейские призывают москвичей и гостей столицы соблюдать бдительность в общении с незнакомыми людьми лично или по телефону. В случае если позвонивший представился вашим близким родственником и сообщил, что ему необходима крупная сумма денежных средств, то не спешите отдавать незнакомцам свои сбережения. Постарайтесь самостоятельно связаться со своим родственником, которому якобы нужны деньги, и узнать, все ли у него в порядке. Если вы стали свидетелем или жертвой мошенничества, просим сообщить по телефону в службу «102» (с мобильных – 112).Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60