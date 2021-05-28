При личном досмотре у гражданина было обнаружено и изъято 27 свертков с веществом неизвестного происхождения, массой более 70 граммов...

Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали приезжего мужчину по подозрению в покушении на сбыт наркотического средства – героина.Оперативники задержали 42-летнего злоумышленника в результате оперативно-розыскных мероприятий на Уссурийской улице. При личном досмотре у него было обнаружено и изъято 27 свертков с веществом неизвестного происхождения, массой более 70 граммов. Согласно проведенному исследованию части изъятого материал содержит в своем составе наркотическое средство – героин. Установлено, что данный наркотик предназначался для дальнейшего сбыта.Следственным отделом ОМВД России по району Гольяново возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73