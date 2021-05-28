Предварительно установлено, что между злоумышленницей и ее гостем в ходе распития спиртных напитков возник конфликт...

Оперативники ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по Южнопортовому району задержали ранее судимую 38-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве гражданина.Тело 35-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружено на лестничной площадке между 9 и 10 этажами жилого дома на Шарикоподшипниковской улице.Предварительно установлено, что между злоумышленницей и ее гостем в ходе распития спиртных напитков возник конфликт. Задержанная нанесла мужчине не менее 10 колото-резаных ранений. От полученных травм гражданин скончался. Тело погибшего было перемещено на лестничную клетку, о чем свидетельствуют следы волочения, ведущие из квартиры к месту обнаружения трупа.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Автозаводской улице задержали подозреваемую, которая продолжала распивать спиртные напитки вместе со своим сожителем. Женщина дала признательные показания.В настоящее время следственными органами принято процессуальное решение.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18