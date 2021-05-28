28.05.2021

2021-05-28 08:00:07

Под Владимиром в сгоревшей после ДТП Ладе обнаружили труп водителя

В 00-01 28 мая 2021 года в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП по адресу: Владимирская область, Камешковский район, д. Каменово. На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошел съезд автомобиля в кювет и последующее возгорание. На момент прибытия наблюдалось открытое горение автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 5 кв. м. На пассажирском сидении был обнаружен погибший, личность устанавливается. Всего в ликвидации последствий ДТП принимали участие 12 человек, 4 единицы техники, в том числе от МЧС 8 человек, 3 единицы техники.