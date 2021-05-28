Сотрудниками полиции обнаружено и изъято различное игровое оборудование, а также компьютеры, мобильные телефоны и черновые записи, в которых отражена бухгалтерская отчетность противоправной деятельности...

Оперативники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Дорогомилово г. Москвы задержали участников организованной группы по подозрению в незаконной организации азартных игр.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские выявили и пресекли деятельность двух нелегальных игорных заведений, расположенных на Студенческой улице в нежилом помещении и в квартире одного из домов.Заведения работали в закрытом режиме, с соблюдением всех мер безопасности и конспирации, посетители могли попасть на игру только по приглашению в программах-мессенджерах или через закрытые группы в социальных сетях в сети Интернет.В результате проведенного обыска сотрудниками полиции обнаружено и изъято различное игровое оборудование, а также компьютеры, мобильные телефоны и черновые записи, в которых отражена бухгалтерская отчетность противоправной деятельности.В настоящее время полицейскими установлено трое фигурантов – мужчина и 2 женщины в возрасте от 24 до 35 лет, причастных к организации незаконных игр. Следственными органами принято процессуальное решение.Полицейскими проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных фактов противоправной деятельности задержанных, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93