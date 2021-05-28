В рамках работы сервиса «Земля для стройки» Росреестр заключил соглашения с 43 субъектами РФ для размещения на Публичной кадастровой карте (ПКК) сведений об участках, пригодных для жилищного ..

В рамках работы сервиса «Земля для стройки» Росреестр заключил соглашения с 43 субъектами РФ для размещения на Публичной кадастровой карте (ПКК) сведений об участках, пригодных для жилищного строительства.Тестирование технологии началось в феврале 2021 года на территории четырех регионов – Пермский край, Самарская и Псковская области, Республика Татарстан. В настоящее время количество субъектов, подключенных к сервису «Земля для стройки», увеличилось более чем в 10 раз.По состоянию на 1 мая 2021 года, на ПКК размещены сведения о 339 земельных участках площадью 15871,5 га, пригодных для жилищного строительства (167 участков – под индивидуальное жилищное строительство и 172 – под строительство многоквартирных домов). Из них заявки поступили по 60 участкам.«Благодаря инструменту потенциальные инвесторы в режиме онлайн могут оценить и выбрать на ПКК подходящие для строительства жилья земли. Необходимый функционал позволяет обеспечить связь между органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и заинтересованными лицами. Таким образом, процедура поиска и реализации земель максимально упрощена для всех участников», - сообщил заместитель руководителя Росреестра Алексей Штейников.В рамках соглашений, которое Росреестр заключает с исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные органы того или иного региона направляют в Федеральную кадастровую палату (ФКП) Росреестра сведения об участках, пригодных для вовлечения в жилищное строительство; ФКП как оператор ПКК размещает на ней эти данные.В дальнейшем лицо, которое заинтересовалось в приобретении конкретного участка, направляет по средствам сервиса «Земля для стройки» информацию о себе в ответственный уполномоченный орган. Указанный орган должен определить статус собственности участка (федеральная, региональная, муниципальная, неразграниченная собственность) и в зависимости от этого распределить заявку.После проходит электронный аукцион, по итогам которого победитель оформляет право пользования на конкретный участок. В завершение уполномоченный орган направляет в ФКП обновленные сведения, чтобы уточнить на ПКК информацию об участках, которые возможно вовлечь в жилищное строительство.