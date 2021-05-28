В голосовании на самый худший туалет в России лидирует школа №1 Гусь-Хрустального. Нидерландская компания Domestos проводит благотворительную акцию по ремонту туалетов в школах нашей страны. В

В голосовании на самый худший туалет в России лидирует школа №1 Гусь-Хрустального. Нидерландская компания Domestos проводит благотворительную акцию по ремонту туалетов в школах нашей страны. В этом году принять участие решила школа №1 Гусь-Хрустального. На сайте голландской компании проходит голосование на самый плохой туалет, уборная в гусевской школе набрала больше тысячи лайков и занимает первое