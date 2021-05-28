28.05.2021

2021-05-28 17:25:06

Сотрудники стекольного завода Символ поделились опытом внедрения бережливого производства

Наш регион продолжает участвовать в нацпроекте "Производительность труда". В список предприятий, которые сотрудничают с Региональным центром компетенций, входит и "Экспо Гласс". На площадке завода в поселке Анопино прошла встреча представителей предприятий-участников нацпроекта.



Сотрудники стекольного завода "Символ" вместе с экспертами Регионального центра компетенций делятся опытом совместной работы и подводят итоги первых этапов сотрудничества с представителями предприятий-участников нацпроекта "Производительность труда". В результате внедрения бережливого производства и работе с экспертами ФЦК удалось добиться роста выручки на 10 процентов, сокращения незавершенного производства, более чем на четверть и улучшить другие показатели. Главным для сотрудников стало внедрение культуры непрерывных улучшений



Роман Панкратов, замдиректора по развитию производства ООО "Экспо Гласс": «Каждые 2 дня у нас находился сотрудник ФЦК, вместе с нами приводил и мозги, в первую очередь, и производство и все остальное в порядок».



Сегодня "Символ" - многопрофильное предприятие, здесь производят листовое стекло, стеклобутылку, тонированное и приборное стекло, стеклопакеты и автомобильные стекла . В ассортименте есть и изделия из кварцевой керамики, а также различная сувенирная продукция. Достойным примером для всех участников нацпроекта и настоящим предметом гордости заводчан стали более 150 предложений по улучшениям и распространение опыта "эталонного участка" на все производство завода, отметил руководитель проекта РЦК Федор Жаров.



Федор Жаров, руководитель проекта АНО "РЦК Владимирской области": «Мы ликвидируем потери, минимизируем неудобные, ненужные вещи, таким образом повышаем производительность и уже последующие 2,5 года они работают самостоятельно, естественно мы их не бросаем, при необходимости мы приезжаем, можем помочь подсказать, показать».



Отличительными чертами продукции компании "Экспо Гласс" остаются высокое качество и экологическая чистота. Предприятие, основанное промышленником Сергеем Мальцовым еще в 1811 году, продолжает вековые традиции стеклоделия и в 21 веке, с каждым годом покоряя новые высоты на Российском и международном рынках.



Александр Сыпченко, Семен Карпов



«Вести-Владимир»