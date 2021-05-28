Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами усилия, терроризм и экстремизм по-прежнему представляет серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей ..

Несмотря на предпринимаемые правоохранительными органами усилия, терроризм и экстремизм по-прежнему представляет серьезную угрозу стабильности и общественной безопасности в нашей стране.В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35«О противодействии терроризму» под терроризмом понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий.Экстремизм – это приверженность к крайним взглядам, позициям и мерамв общественной деятельности, выражается в различных формах, начинаяот проявлений, не выходящих за конституционные рамки, и заканчивая такими острыми и общественно опасными формами, как провокация беспорядков, гражданское неповиновение, мятеж, повстанческая деятельность, террористические акции. Экстремизм более широкое понятиет. к. террористические акции, терроризм - это только одна из форм экстремизма.За участие в террористической и экстремистской деятельности предусмотрена уголовная, административная ответственность.Уголовная ответственность за совершение преступлений террористическогои экстремистского характера предусмотрена статьями 205-205.5, 206, 280, 280.1, 282, 282.1, 282.2 Уголовного кодекса Российской Федерации. Наказаниеза совершение преступлений, предусмотренных указанными статьями, составляет от 2 лет до пожизненного лишения свободы.Административная ответственность предусмотрена статьями 20.3, 20.3.1, 20.29 Кодекса об административных правонарушениях, за пропаганду и публичное демонстрирование символики или атрибутики экстремистских организаций, производство и распространение экстремистских материалов, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, еслиэти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Совершение правонарушений, предусмотренных указанными статьями, влечет наложение штрафа на граждан в размере от 1 до 20 тысяч рублей, на должностных лицот 1 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 10 тысяч до 1 миллиона рублей.19 военной прокуратурой армии, войсковая часть 56680 во взаимодействиис органами безопасности на постоянной основе проводится работапо противодействию террористической и экстремистской деятельности.С этой целью организованы совместные проверки антитеррористической защищённости поднадзорных объектов, а также мониторинг и изучение публикацийв региональных средствах массовой информации и сети Интернет, что позволяет вовремя обнаружить материалы экстремистской направленности, призывающиек разжиганию межнациональной и межрасовой розни, массовым беспорядкам, совершению террористических актов.По информации 19 военной прокуратуры армии, войсковая часть 56680