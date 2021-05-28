Объект возведут для Спортивной школы олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва.

Губернатор Владимир Сипягин во время своего визита в Муром осмотрел площадку под строительство конькобежной дорожки с искусственным льдом на стадионе «Энергия».Объект возведут для Спортивной школы олимпийского резерва имени Алексея Прокуророва.В Муроме конькобежным спортом занимается 465 детей и подростков под руководством 10 тренеров. Три спортсменки включены состав сборной России, ещё четыре воспитанника представляют Владимирскую область на соревнованиях различного уровня.«Мы приняли решение выделить почти 169 млн рублей на строительство спортивного объекта. Проект дорожки протяжённостью 330 метров готов, получено положительное заключение госэкспертизы. Ввести объект в эксптуалатацию планируется в следующем году», – уточнил глава региона.Новое спортивное сооружение будет обладать единовременной пропускной способностью от 80 до 120 человек.Ранее мы сообщали, что Владимир Сипягин в ходе посещения Мурома о начале строительства нового корпуса детской поликлиники, а также побывал в Индустриальном парке «Ока», где в течение полутора лет планируют 350 рабочих мест.