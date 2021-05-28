Порывы юго-западного ветра усилятся до 15-17 м/с.

В ближайшие 2-4 часа и до конца дня во Владимирской области ожидается гроза с дождём и градом.. Порывы юго-западного ветра усилятся до 15-17 м/с.В пресс-службе МЧС региона предупреждают, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий в системе ЖКХ, ростом числа ДТП и повреждения сельскохозяйственных культур.Владимирцам рекомендуют не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабоукрепленными конструкциями.При возникновении опасных ситуаций необзодимо звонить по номерам: 101,112.