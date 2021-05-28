Смертельное ДТП произошло в полночь 28 мая в деревне Каменово Камешковского района. Как сообщают в МЧС области, в результате ДТП легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Судя по фото

Смертельное ДТП произошло в полночь 28 мая в деревне Каменово Камешковского района. Как сообщают в МЧС области, в результате ДТП легковой автомобиль вылетел в кювет и загорелся. Судя по фото спасателей, ВАЗ 99-й модели после вылета с трассы врезался в дерево. Огнеборцы ликвидировали возгорание на 5 квадратных метрах – машина выгорела полностью. На пассажирском сидении