В ночь на 28 мая в селе Приклон Меленковского района разбился ВАЗ 14-й модели. Автомобиль вылетел в кювет и протаранил столб. На место аварии выехали полиция, скорая помощь и спасатели. По

В ночь на 28 мая в селе Приклон Меленковского района разбился ВАЗ 14-й модели. Автомобиль вылетел в кювет и протаранил столб. На место аварии выехали полиция, скорая помощь и спасатели. По предварительным данным ГИБДД, автомобиль на повороте вылетел с трассы в кювет. От удара кузов машины серьезно покорежило. Из салона извлекать водителя и пассажира пришлось