В результате происшествия легковушка съехала в кювет.

В 00:14 28 мая в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о ДТП в селе Приклон Меленковского района.На место аварии выехали спасатели МЧС, скорая помощь и ГИБДД. В результате происшествия легковушка съехала в кювет.Как уточнили в пресс-службе ведомства, проводилась деблокировка пострадавших - водителя и пассажира.Всего в ликвидации последствий ЧП принимало участие 12 человек, а также 3 единиц техники. От МЧС - 4 человека и 1 единица техники.Ранее мы сообщали, что примерно в это же время в Камешковском районе в результате съезда машины в кювет и возгорания водитель отечественного авто.