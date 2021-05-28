Смертельная авария произошла на въезде в город Петушки вечером 27 мая. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель Ниссан Альмера не пропустил ГАЗель, от удара грузовик

Смертельная авария произошла на въезде в город Петушки вечером 27 мая. По предварительной информации Госавтоинспекции, водитель Ниссан Альмера не пропустил ГАЗель, от удара грузовик врезался в Ларгус и перевернулся. Михаил Маслов, старший инспектор УГИБДД по Владимирской области Водитель автомобиля Ниссан Альмера 1964 года рождения не предоставил преимущество движения автомобилю ГАЗель, после чего автомобиль ГАЗель совершил